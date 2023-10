Super Bike the Champion est un jeu de course créé par Barnzmu. Profitez de superbes graphismes 3D et de commandes fluides du véhicule tout en faisant la course sur une superbike ultra rapide. Commencez votre carrière de superbike en participant à des courses et en gagnant de l'argent. Dépensez votre argent durement gagné pour personnaliser votre vélo, votre combinaison, votre casque et vos bottes pour devenir le meilleur. Allez-y et commencez à pratiquer vos compétences de conduite pour devenir le champion de Super Bike ! Conduire - WASD ou touches fléchées Respawn - Barre d'espace Changer de caméra - CSuper Bike the Champion a été créé par Barnzmu. Jouez à leurs autres jeux de sport sur Poki : Super MX - The Champion

