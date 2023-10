Super MX - Last Season est un jeu de course de motocross en 3D dans lequel vous affrontez 8 autres pilotes MX sur différentes pistes de terre ! Il existe des tonnes d’options de personnalisation différentes. Des casques aux vélos, gravissez les échelons et gagnez de l'argent pour obtenir du matériel plus cool ! Si vous ne ressentez pas l’esprit de compétition, vous pouvez également faire du free ride et voir quels tricks vous pouvez réaliser. Pouvez-vous devenir le pilote MX ultime ? Utilisez WASD ou les touches fléchées pour vous déplacer. Appuyez sur la barre d'espace pour réapparaître. Super MX - Last Season est créé par Barnzmu. Découvrez quelques-uns de leurs autres jeux grand public sur Poki : , Super MX - The Champion et Super Star Car !

