Moto Trial Racing 2 est un jeu de course de motocross aventureux dans lequel vous pouvez jouer contre l'ordinateur ou en mode deux joueurs contre un ami ! Montez et descendez des montagnes, sur des pistes et des sauts difficiles afin de prouver qui est le champion ultime de Moto Trial. Ce jeu de course à deux joueurs vous permet de gagner de l'argent pour débloquer de nouveaux vélos plus rapides afin que vous puissiez faire passer vos compétences en motocross au niveau supérieur. Commencez avec le mode facile et progressez jusqu'au plus dur ! Contrôles: Joueur 1 : SFED - Conduite/direction Changement - Nitro WR – Kick les adversaires C- Réapparition Solo/Joueur 2 : Touches fléchées - Conduire/diriger Barre d'espace - Nitro NM – Kick des adversaires H - Réapparition À propos du créateur : Moto Trial Racing 2 est créé par Brainsoftware. Ils sont également les créateurs de la série Parking Fury 3D et de nombreux autres jeux.

Site Web : poki.com

