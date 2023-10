Vroum vroum ! Choisissez votre voiture colorée et lancez-vous dans la course ! Zoomez sur les routes, les ponts, les montagnes et bien plus encore en essayant de battre la concurrence dans ce jeu de course automobile amusant. Terminez en premier pour débloquer de nouveaux niveaux et acheter de nouveaux véhicules pour augmenter votre vitesse ! Invitez un ami et essayez le mode course à deux joueurs. Le gagnant a le droit de se vanter ! Contrôles: Touches fléchées - Diriger H - Réinitialiser la voiture

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cartoon Mini Racing. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.