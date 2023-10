Démarrez vos moteurs et préparez-vous à Go Kart Go ! Ultra! Choisissez judicieusement votre chauffeur et faites la course autour de la vieille gare, de Central Park, de la mine Watermill et bien plus encore. Jouez à Go Kart Go! Ultra! Sur Poki et collectez des étoiles pour débloquer de nouveaux personnages. Essayez le mode course à deux joueurs et affrontez vos amis. Gagnez une partie de Go Kart Go! Ultra en ligne et gagnez le droit de vous vanter ultimement ! Contrôles: Joueur 1 Touches fléchées - Diriger Espace - Utiliser l'objet Shift - Sauter et dériver Z - Regarder en arrière Échap/P - Pause M - Son muet Joueur 2 Clés WASD - Piloter Q - Utiliser l'objet Onglet - Sauter et dériver E-Regarde en arrière Échap/P - Pause M - Son muet À propos du créateur : Xform Games est basé aux Pays-Bas et est également le créateur de Rally Point 5.

Site Web : poki.com

