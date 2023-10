SuperBrawl est un jeu de plateforme multijoueur en temps réel dans lequel votre objectif est d'être le dernier parmi tous les joueurs en ligne. Utilisez différents types d'armes, de bonus et de boucliers pour vaincre tous vos adversaires dans ce jeu d'action amusant et à fort impact ! Sauter - X ou flèche vers le haut Tirer - C ou Espace ou Entrée Déplacer vers la gauche - A ou flèche gauche Déplacer vers la droite - D ou Flèche droite Scores - Tab Pause - Escape ou P Chat - YSuperBrawl est créé par Rémi Vansteelandt. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

