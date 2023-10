Cyberpunk Ninja Runner est un jeu de course de parkour en 3D créé par Flying Sheep. Courez, sautez et foncez sur les bâtiments de style cyberpunk autour de vous pour atteindre la fin du niveau ! Vous pouvez accélérer en faisant des figures et des mouvements stylés pour aller plus vite ! Rush in ! Déplacez-vous vers la gauche - A ou la touche fléchée gauche Déplacez-vous vers la droite - D ou la touche fléchée droite Cyberpunk Ninja Runner a été créé par Flying Sheep.

Site Web : poki.com

