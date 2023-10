Final Ninja est un jeu de plateforme d'action créé par Nitrome. Vous êtes Takeshi, un déserteur qui était autrefois un guerrier, et vous essayez d'échapper à votre ancienne vie et de trouver la paix. Votre ex-patron Akuma vous traque et tente de vous éliminer. Utilisez votre corde ninja et votre agilité pour vaincre votre ex-patron ! Apprenez les ficelles du métier et maîtrisez vos compétences de ninja dans les 20 niveaux proposés par Final Ninja. Sautez, courez, faufilez-vous, utilisez des shurikens, des crochets et bien plus encore ! Êtes-vous prêt pour votre mission finale, Final Ninja ? Déplacer - A/D ou touches fléchées gauche/droiteFurtivité - Touche flèche S ou BasSauter - Touche flèche W ou HautUtiliser le crochet - (Maintenir enfoncé) Bouton ou doigt gauche de la sourisFinal Ninja a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

