Duck Life 2 est un jeu d'aventure dans lequel vous entraînez votre canard à courir dans diverses disciplines telles que la course, le vol, la natation et l'escalade pour devenir le meilleur aventurier de canard au monde. Gagnez des pièces en entraînant ou en faisant la course avec d'autres canards. Il existe cinq lieux pour les courses : l'Écosse, l'Angleterre, l'Égypte, Hawaï et le Japon. Assurez-vous simplement que votre canard a un peu d'endurance avant la prochaine course en lui donnant des graines. Et n'oubliez pas de dépenser vos dollars durement gagnés en accessoires sympas ! Courir - Utilisez la touche fléchée vers le haut pour sauter. Voler - Utilisez les flèches gauche et droite pour guider le canard. Natation - Utilisez la flèche vers le haut pour sauter, la flèche vers le bas pour plonger et les flèches droite et gauche pour vous déplacer. Escalade - Utilisez les touches fléchées gauche et droite pour sauter entre les parois du canyon. Duck Life 2 est créé par Wix Games, basé au Royaume-Uni. Ils sont également les créateurs de Duck Life, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life 3, Duck Life 4 et Duck Life : Battle. Jouez-y gratuitement sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Duck Life 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.