Eugene's Life est un jeu de plateforme créé par Gametornado. Plongez-vous dans un monde de pâte à modeler coloré ! Vous êtes un personnage d'argile chargé de sauver le monde. Gonflez-vous, sautez, serrez et rebondissez pour franchir des obstacles dangereux. Utilisez votre cerveau pour résoudre des énigmes simples mais difficiles pour arriver au drapeau final. Il existe une variété d'outils, de machines, de mécanismes, de boîtes de vitesses, de ressorts, de leviers et bien plus encore dans ce jeu. Êtes-vous prêt pour cette aventure élastique épique ? Déplacer - A/D ou flèches gauche/droite Gonfler - W ou flèche vers le haut Descente - S ou flèche vers le bas Eugene's Life a été créé par Gametornado. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Short Life, Short Life 2, Short Ride, Rio Rex, Parkour Jump, Lucky Life, Death Chase, Bow Mania et Jelly Cat.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Eugene's Life. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.