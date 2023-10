Short Ride est un jeu en ligne créé par le studio de jeux Gametornado. Dans ce jeu, vous devez éviter les dangers, collecter des étoiles et tenter de survivre à un défi de destruction. Short Ride est la suite du jeu populaire Short Life. Montez sur votre vélo et aidez votre malheureux cycliste à voir un autre jour ! Touches fléchées gauche et droite / A, D - Déplacer à gauche et à droite Flèche haut / W - Accélérer Barre d'espace - Monter / descendre du vélo - Assurez-vous de contrôler l'orientation du vélo comme ainsi que la vitesse.- Tout comme Short Life, chaque niveau a 3 étoiles à collecter. Prenez-les pour des bonus ! - Tant que votre vélo a encore des roues, vous pouvez le conduire, même si vous tombez. Short Ride est créé par Gametornado basé en République tchèque. Il s'agit du deuxième opus Short Life, Parkour Jump, Bow Mania et Lucky Life. Les autres jeux de ce créateur sont Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex et Death Chase.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Short Ride. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.