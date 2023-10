Mini Train est un jeu de réflexion dans lequel vous faites glisser des blocs et des formes dispersés sur la plate-forme afin de faire place au train venant en sens inverse. Ces pièces sont les pièces nécessaires qui forment la voie ferrée, et vous seul pouvez aider le train à arriver à destination. Utilisez la souris ou appuyez longuement avec votre doigt pour saisir un bloc et déplacez-le où vous le souhaitez en le faisant glisser sur l'écran. Les touches fléchées peuvent aider à maintenir un certain équilibre entre vos éléments de construction, et il est important de savoir exactement où vous tenez la forme afin de la faire tourner juste dans la bonne mesure. Lorsque vous avez mis les pièces en place pour que le train puisse rouler de gauche à droite sans être endommagé, vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture pour démarrer le train. Pouvez-vous aider notre train héros à terminer son voyage dans tous les niveaux soigneusement conçus de Mini Train ? N'oubliez pas de partager cette expérience de plateforme avec vos amis et de résoudre ces énigmes en équipe ! Faites glisser et déposez les formes dispersées autour de la plateforme afin de faciliter le passage du train venant en sens inverse. Mini Train est créé par Gametornado, basé en République tchèque. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life et Short Ride. Les autres œuvres du studio incluent Rio Rex, LA Rex, NY Rex et London Rex. Vous pouvez jouer à Mini Train gratuitement sur Poki. Mini Train peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

