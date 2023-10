Zen Blocks est un jeu de puzzle dans lequel vous empilez des blocs de différents matériaux et formes pour créer de belles formes. Chaque niveau contient un ensemble de blocs qui doivent être empilés de manière à rester immobiles pendant trois secondes. Il n'y a pas de bonne façon d'empiler ces blocs, alors n'hésitez pas à jouer la sécurité ou à prendre des risques si vous vous sentez aventureux. Utilisez les règles de la physique à votre avantage et ne laissez aucune pièce tomber dans l'eau, car cela vous coûterait la vie. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours y rejouer et essayer différentes techniques ! Comme son nom, Zen Blocks offre une expérience de jeu relaxante et sans stress. Maintenez enfoncé le curseur de votre souris (appuyez et maintenez sur les appareils tactiles) pour saisir un bloc et relâchez-le pour le laisser tomber. Zen Blocks est créé par Madbox, un développeur de jeux. studio basé en France. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Stickman Hook, Parkour Race et Idle AntsZen Blocks est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zen Blocks. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.