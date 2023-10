Lines to Fill est un jeu de réflexion dans lequel vous tracez des lignes pour compléter la forme d'un puzzle donné. Faites simplement glisser l'un des blocs colorés à l'aide de votre doigt ou du bouton gauche de la souris et assurez-vous qu'il ne reste plus d'espace vide. Puisque le jeu n'a pas de limite de temps ni de possibilité de perdre, vous pouvez profiter de cette expérience sans stress avec des centaines de niveaux uniques sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pouvez-vous bloquer du temps et terminer chaque niveau ? Remplissez des formes - Faites glisser l'un des blocs colorés à l'aide de votre doigt ou du bouton gauche de la souris. Les lignes à remplir ont été créées par KEK Games. Ils proposent d'autres jeux de réflexion sur Poki : Rhomb, Unpuzzle, UnpuzzleR et UnpuzzleXLines to Fill sont jouables gratuitement sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki.

Site Web : poki.com

