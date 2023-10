Shape Fold Animals est un jeu de puzzle dans lequel chaque pièce est connectée et interagit physiquement les unes avec les autres. Les commandes consistent simplement à faire glisser les formes là où elles doivent être pour révéler l'objet complet. Déplacez les pièces du puzzle individuelles pour trouver leur emplacement parfait en utilisant le curseur ou le doigt de votre souris. Complétez le puzzle pour révéler et admirer les images d'animaux mignons et majestueux. Shape Fold Animals est une version unique d'un genre de puzzle classique qui crée de nombreux puzzles étranges et intéressants. Il se peut même qu'il y ait des animaux célèbres que vous reconnaîtrez grâce aux mèmes Internet. Allez-y et profitez des images apaisantes de la nature tout en donnant à votre cerveau un exercice relaxant ! Faites glisser le curseur de votre souris ou votre doigt pour assembler les pièces du puzzle. Shape Fold Animals est créé par Bikas, une équipe de développeurs de jeux basée en Lituanie. Jouez à leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Shape Fold, Shape Fold Nature et Adventure Drivers. Shape Fold Animals est gratuit sur Poki. Shape Fold Animals est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shape Fold Animals. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.