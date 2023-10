Jigsaw Surprise est un jeu de réflexion créé par TapLab Games. Faites glisser les pièces du puzzle et placez-les aux endroits appropriés pour démêler une belle scène. Vous pouvez choisir l'un des trois modes de difficulté pour façonner le jeu à votre guise. Il existe plusieurs modes de jeu dont un puzzle quotidien dont l'image change au quotidien. Explorez des pays et des villes que vous n'avez jamais vus auparavant, embarquez pour des voyages colorés et découvrez d'autres cultures. N'oubliez pas de partager le jeu avec vos amis et de vous montrer tous les puzzles que vous avez terminés. Utilisez votre doigt ou votre curseur pour faire glisser les pièces du puzzle. Jigsaw Surprise a été créé par TapLab Games. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Mahjong Sweet Connection, Mosaic Puzzle Art, Sweet World et Klondike Solitaire

Site Web : poki.com

