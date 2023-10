Unpuzzle est un jeu de réflexion créé par Kek Games. Votre objectif est de supprimer toutes les pièces du puzzle jusqu'à ce que la toile soit complètement vide. Cliquez et faites glisser une pièce pour la retirer et la retirer du puzzle. Vous ne pouvez tirer une pièce que si aucune autre pièce ne bloque le passage. Il existe plusieurs façons uniques de résoudre toutes ces énigmes relaxantes. Pouvez-vous aider ces pièces à résoudre le puzzle ? Maintenez et faites glisser une pièce pour la retirer et la retirer du puzzle. Vous ne pouvez tirer une pièce que si aucune autre pièce ne bloque le passage. Retirez chaque pièce pour résoudre le puzzle ! Unpuzzle a été créé par Kek Games. Jouez à leurs autres jeux de réflexion déstressants sur Poki : UnpuzzleX et Rhomb

Site Web : poki.com

