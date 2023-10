Mahjong Firefly est un jeu de réflexion créé par TapLab Games. Recherchez les tuiles correspondantes sur le plateau pour les supprimer. Une fois toutes les tuiles assemblées, vous pouvez passer au niveau suivant. Vous ne disposerez que d'un temps limité pour vider le plateau à chaque niveau d'enchantement. Reliez les tuiles entre elles et découvrez si vous pouvez obtenir un score élevé en jouant à ce jeu de Mahjong ! À quelle vitesse pouvez-vous faire correspondre toutes les tuiles dans Mahjong Firefly ? Faire correspondre et supprimer des tuiles - Bouton gauche de la souris Mahjong Firefly a été créé par TapLab Games. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Mahjong Sweet Connection, Mosaic Puzzle Art, Sweet World et Klondike Solitaire

Site Web : poki.com

