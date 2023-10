Find the Candy est un jeu de réflexion sur le thème des objets cachés créé par Adgard. Votre objectif est d'enquêter sur les niveaux, de collecter autant d'étoiles et de cadeaux que possible tout en essayant de trouver les bonbons cachés. Ce jeu d'objets cachés vous met au défi de localiser des tonnes d'objets spéciaux et de les stocker dans votre vitrine. Vous pouvez interagir avec des objets en les soulevant et en les faisant glisser pour révéler d'autres pièces cachées. Essayez de trouver les trois étoiles dans chaque niveau ! Interagissez avec les objets que vous voyez dans le jeu en cliquant dessus ou en les faisant glisser. De cette façon, vous découvrirez de nombreuses surprises et collecterez toutes les étoiles. Find the Candy est créé par Adgard. Jouez à leur autre jeu casual sur Poki : MadZOOng

Site Web : poki.com

