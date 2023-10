The Pillar est un jeu de réflexion à la première personne qui se déroule sur une île mystérieuse. Déplacez-vous dans le magnifique monde mystérieux et résolvez toutes les énigmes pour terminer cette démo ! Les graphismes et la bande sonore sont magnifiques et les énigmes deviennent de plus en plus difficiles. Il s'agit de la dernière entrée passionnante dans le genre des puzzles mystérieux. Pouvez-vous terminer cette démo pour The Pillar ? Trouvez les énigmes pour les résoudre en cliquant et en faisant glisser les tuiles. Move - WASDLe pilier a été créé par PaperBunker s.r.o. C'est leur premier jeu sur Poki.

Site Web : poki.com

