Screw Factory est un jeu de simulation dans lequel vous libérez votre bricoleur ou votre bricoleur. Utilisez l’un des outils de votre boîte à outils pour assembler divers objets et machines. Il y a une multitude d'objets parmi lesquels choisir, comme des jouets, des meubles, des voitures, des appareils électroniques et bien d'autres encore ! Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous débloquerez des améliorations, de nouveaux outils et de nouveaux objets. Attention à ne pas trop serrer les vis sous peine de perdre des gains. Pouvez-vous assembler tous les objets que ce jeu addictif a à offrir ? Assemblez des objets en maintenant enfoncé le bouton désigné. Vis - Touche spatialeScrew Factory est créé par Fomo Games. Découvrez leurs autres jeux Doctor Hero, Woodcraft, Perfect Peel et Cookie Master sur Poki !

Site Web : poki.com

