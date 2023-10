Mechabots est un jeu de simulation dans lequel le joueur doit assembler son propre robot. Testez vos compétences et votre précision avec ce jeu ! Choisissez entre différentes figurines de T-rex, déballez votre kit de construction et assemblez un incroyable méchabot ! Sélectionnez les différentes pièces et utilisez les outils pour assembler le robot. Sélectionnez - Clic gauche Terminarch Games est une collaboration de deux développeurs basés aux Pays-Bas. Ils développaient des jeux flash, mais comme cette époque touche à sa fin, ils ont décidé de passer aux développements HTML5, avec des liens étroits avec le domaine flash. Ils ont également créé Sushi Party, Scary Maze et Slime Maker.

Site Web : poki.com

