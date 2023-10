Box Kid Puzzles est un jeu de puzzle 2D créé par T-Rex Interactive dans lequel le joueur doit s'échapper de différentes pièces ressemblant à un labyrinthe. Rejoignez ce petit Box Kid en carton et aidez-le à découvrir les secrets d'une mystérieuse entreprise de jouets. Résolvez les labyrinthes, récupérez toutes les clés, évitez les pièges et les ennemis... et découvrez où cette aventure vous mène ! Libérez votre créativité avec Box Kid Puzzles ! Déplacer - WASD ou touches fléchéesRewind - Touche Retour/EffacerÀ propos du créateur : Box Kid Puzzles a été créé par T-Rex Interactive. C'est leur premier jeu ici sur Poki !

Site Web : poki.com

