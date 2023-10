Old Towers est un jeu d'aventure pixelisé dans lequel vous incarnez un petit explorateur de tour. Les tours que vous explorerez comportent de nombreux obstacles, pièges mortels et bêtes dangereuses. Vous ne trouverez pas d'arme à équiper dans ce jeu. Au lieu de cela, vous devrez utiliser votre intelligence et vos compétences en résolution de problèmes pour atteindre la fin. Avez-vous ce qu'il faut pour terminer Old Towers ? Nous croyons en vous ! Utilisez les touches directionnelles pour déplacer le personnage vers le coin correspondant de la scène. Déplacer - Touches fléchées Redémarrer - ROld Towers est créé par l'équipe RetroSouls.

Site Web : poki.com

