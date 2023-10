Big NEON Tower VS Tiny Square est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous parcourez une plateforme multi-niveaux passionnante remplie d'obstacles. Votre meilleur ami Ananas a été volé par Big Square et emmené au sommet d'une grande tour remplie de pièges mortels. En montant cette tour, vous trouverez des tourelles mortelles dotées de capteurs, des sauts mortels avec laser, des flaques de lave et bien plus encore. Assurez-vous de vous arrêter à chaque point de contrôle afin de ne pas perdre beaucoup de progrès lorsque vous tombez sur l'un des pièges méticuleusement placés. Pouvez-vous le trouver dans ce niveau géant divisé en grandes sections sur un seul écran ? Profitez de l'esthétique des années 90 avec une bande-son relaxante ! Déplacer - A/D ou touches fléchées Gauche/Droite Sauter - Flèche Espace ou Haut Redémarrer - YBig NEON Tower VS Tiny Square a été créé par EO Interactive. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Big NEON Tower VS Tiny Square sur Poki. Oui ! Il s'agit du jeu original mais d'une version simplifiée uniquement sur Poki !Big NEON Tower VS Tiny Square peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

