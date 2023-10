Tower Crush est un jeu de tower defense créé par Impossible Apps. Construisez votre tour jusqu'à six étages, chargez-la d'armes, améliorez, évoluez et battez vos adversaires dans des batailles fantastiques ! Créez votre propre stratégie de combat avec huit classes uniques (Guerrier, Paladin, Mort-vivant, Orc, Viking, Sorcier, Élémentaire de feu, Golem de pierre) et dix types d'armes incroyablement puissantes (Mitrailles, Canons, Lance-flammes, Lance-bombes, Ondes de choc, Lance-roquettes, lasers, Teslas, canons à glace, puissants canons à plasma). Avec plus de 280 niveaux en mode campagne et un plaisir sans fin en mode multijoueur, chaque match sera une expérience différente. Êtes-vous prêt à écraser la tour de votre adversaire ? Pour l'honneur et la gloire ! Cliquez ou appuyez sur l'un des étages de votre tour pour le sélectionner, puis cliquez ou appuyez sur l'un des étages ennemis pour attaquer. Faites attention aux icônes de mise sous tension lorsqu'elles apparaissent près de votre tour pour utiliser des mises sous tension telles que Bouclier, Guérison, Orage, Glace, etc. Tower Crush a été créé par Impossible Apps. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

