Drop Wizard Tower est un jeu d'arcade créé par Neutronized. Vous êtes un sorcier solitaire dans un monde où l'Ordre des Ombres a capturé tous les sorciers du pays. Libérez-vous, battez l’ordre maléfique des ombres dans l’espoir de trouver l’œuf mystérieux. Utilisez les touches gauche et droite pour vous positionner lors du drop et attaquez les ennemis avec précaution. Il y a plus de 50 étages à explorer, de nombreux sorciers pour vous aider dans votre voyage, des boss épiques, des pièges, des ennemis, des trésors, des fruits et bien plus encore ! Allez-y et montrez votre puissance dans Drop Wizard Tower ! Étourdissez vos ennemis en marchant vers eux et expulsez-les de la carte ! Déplacement - Touches fléchées Gauche/Droite | Touches A/D | Les touches fléchées sur l'écranDrop Wizard Tower ont été créées par Neutronized. Jouez gratuitement à leurs autres jeux sur Poki : Lost Yeti

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Drop Wizard Tower. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.