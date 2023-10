Magic Bridge est un jeu d'adresse créé par Neutronized. Prenez le contrôle de l'un des nombreux personnages félins et essayez de rester en vie sur un pont qui ne cesse de monter. Le pont pointe vers le bas en fonction de l'endroit où vous vous situez, vous devez donc être rapide sur vos pattes pour garder un équilibre stable. Évitez tous les ennemis, ramassez toutes les pièces et débloquez plus de personnages ayant des forces différentes. Sautez sur le pont et vivez ce plaisir sans fin ! Déplacez-vous sur la plate-forme et évitez de toucher les ennemis. Déplacez le chat - A/D ou touches fléchées gauche/droite. Magic Bridge est créé par Neutronized. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Drop Wizard Tower et Lost Yeti

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Magic Bridge. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.