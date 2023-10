Yokai Dungeon est un jeu de plateforme et de réflexion créé par Neutronized. Explorez une terre magnifique en constante évolution inspirée du folklore japonais. Aidez notre ami Tanuki (et 19 personnages supplémentaires) à éliminer les trésors et les ennemis des donjons générés aléatoirement. Écrasez des objets mobiles contre vos ennemis et récupérez du butin. Utilisez l'argent que vous avez gagné pour débloquer plus de personnages et explorer leur histoire et leurs capacités uniques. Yokai Dungeon contient six zones différentes divisées en pièces séparées. Explorez ces pièces pour trouver des surprises spéciales telles qu'une salle de magasin singulière et une salle de boss ! Vous trouverez de nombreuses surprises dans ce jeu. Pouvez-vous débloquer tous les personnages de Yokai Dungeon ? Déplacer - WASD ou touches fléchéesPousser les blocs - Tapoter ou barre d'espaceYokai Dungeon est créé par Neutronized, un développeur de jeux basé en Italie. Ils ont d'autres jeux addictifs sur Poki : Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin et Lost-Yeti.

Site Web : poki.com

