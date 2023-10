Tiny Dangerous Dungeons est un jeu de plateforme dans lequel vous séjournez dans des donjons pour rechercher des trésors. Dans cette aventure metroidvania en pixel art, vous pouvez explorer un immense donjon, affronter des créatures effrayantes, collecter des bonus cachés et acquérir de nouvelles compétences pour vous aider dans votre quête. Les objets que vous avez collectés peuvent être la clé pour débloquer de nouveaux passages, alors assurez-vous d’explorer tous les coins et recoins. Le jeu est conçu dans le magnifique pixel art monochrome des années 90, vous pouvez donc ressentir la nostalgie pendant que vous jouez. Pouvez-vous aider Timmy à survivre dans les minuscules donjons dangereux et à devenir le meilleur chasseur de trésors au monde ? Conseil de pro : Découvrez le mode Contre-la-montre pour un joli défi après avoir terminé le jeu. Déplacer - Flèche gauche/droite Saut - X ou barre d'espace Entrée - Flèche vers le bas Les minuscules donjons dangereux sont créés par Adventure Island. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Heart Star, Super Dangerous Dungeons et Total Party Kill ! Vous pouvez jouer gratuitement à Tiny Dangerous Dungeons sur Poki. Tiny Dangerous Dungeons peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

