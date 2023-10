Big Tower Tiny Square est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous incarnez un personnage de forme carrée qui se trouve sur une plate-forme passionnante à plusieurs niveaux remplie de pièges et d'obstacles dangereux. Vous ne sauvez pas une princesse dans ce jeu, vous sauvegardez seulement votre ananas préféré ! Esquivez les balles, sautez des fosses de lave, débloquez des points de contrôle et franchissez les murs de la périlleuse Big Tower dans cette aventure qui nécessite des réflexes rapides et une grande précision. Inspiré des jeux d'arcade à écran unique, Big Tower Tiny Square promet de vous offrir une expérience inoubliable si vous êtes patient. Êtes-vous prêt à sauter… beaucoup ?Déplacer - A/D ou touches fléchées Gauche/DroiteSauter - Flèche Espace ou HautRedémarrer - YBig Tower Tiny Square a été créé par EO Interactive. Jouez à leur autre jeu d'arcade sur Poki : Big NEON Tower VS Tiny Square. Vous pouvez jouer à Big Tower Tiny Square gratuitement sur Poki. Big Tower Tiny Square peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Big Tower Tiny Square. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.