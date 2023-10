Wrassling est un jeu web d'arcade créé par Colin Lane Games et sorti en 2019. L'objection du jeu est de jeter vos adversaires hors du ring. Ce jeu de lutte vous oppose à plusieurs combattants en même temps. Vous pouvez balancer vos bras pour frapper vos ennemis et les lancer par-dessus les cordes. Débloquez de nouveaux chapeaux et de nouveaux objectifs. Wrassling est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent les hits de b-ball Dunkers et dunkers-2, le jeu de plateforme d'arcade Temple of Boom, le jeu de tower defense multijoueur Fortz, les jeux sportifs Golf Zero et son dernier Big Shot Boxing.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wrassling. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.