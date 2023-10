Dunkers est un jeu de basket-ball physique créé par Colin Lane Games. Balancez vos bras, sautez et marquez dans Dunkers ! Ce jeu de basket-ball d'arcade propose les modes Carrière et 2 joueurs. Vous commencerez sous le nom de Pinko. Ramassez le ballon et utilisez-le pour rebondir vers le haut. Marquez des paniers avec Froggo, Timmy et Nerdo ! Dunkers est créé par Colin Lane Games, un studio individuel basé à Stockholm, en Suède. Les autres jeux de Colin Lane incluent la suite de Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, le jeu de plateforme d'arcade Temple of Boom, le jeu de tower defense multijoueur Fortz et les jeux sportifs Golf Zero.

Site Web : poki.com

