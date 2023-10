Du créateur de Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero et bien d’autres encore, voici Fortz, le jeu à deux joueurs consistant à détruire la base de votre adversaire. Utilisez votre tourelle, votre intelligence et une sélection d'armes loufoques pour abattre votre ennemi ! Jouez à Fortz gratuitement avec un deuxième joueur sur le même ordinateur pour un maximum d'hilarité. Cette version en ligne de Fortz propose un éditeur de niveaux complet pour un carnage personnalisé, ainsi qu'un certain nombre de niveaux prédéfinis pour que vous et vos amis puissiez vous détruire ! Il est temps de régler les comptes : jouez à Fortz sur Poki pour mettre fin à toute dispute entre vous et un ami ! Contrôles: Joueur 1 : W, A, D - Déplacement (sol) W, S - Viser (tourelle) D - Tirer S - Placer un bloc (au sol) Joueur 2 : Touches fléchées haut, gauche, droite - Déplacer (sol) Touches fléchées haut, bas - Viser (tourelle) Flèche gauche - Tirer Flèche vers le bas - Placer un bloc (sol) Trucs et astuces: - N'oubliez pas de recharger régulièrement votre tourelle : elle ne tirera pas si elle est vide ! - Découvrez la fonction de sélection de niveau pour des arrangements de blocs plus intéressants. À propos du créateur : Fortz vous est présenté par Colin Lane Games, basé à Stockholm, en Suède. Colin Lane est une entreprise de développement individuelle qui a également créé les succès Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom et Golf Zero.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fortz. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.