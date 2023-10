Pole Riders est un jeu d'adresse dans lequel votre objectif est de faire du saut à la perche et de lancer une balle suspendue au-dessus de votre tête dans le château de l'adversaire. Le joueur 1 utilise les touches WASD pour contrôler son personnage, et le joueur 2 utilise les touches fléchées pour contrôler son personnage. En appuyant respectivement sur gauche et droite, vous les ferez courir à gauche et à droite. Appuyer de haut en bas pour élever ou abaisser le bâton qu'ils tiennent par rapport à la direction dans laquelle ils font face. Le but ultime du jeu est de envoyer le ballon au milieu vers le but opposé. Avez-vous ce qu'il faut pour être le dernier à rester au-dessus du sol ? Partagez le jeu avec vos amis pour multiplier le plaisir ! Le joueur 1 utilise WASD pour contrôler son personnage et le joueur 2 utilisera les touches fléchées pour contrôler son personnage. Pole Riders a été créé par Bennett Foddy. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP et Little Master Cricket.

Site Web : poki.com

