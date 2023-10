SuperBattle 2 est un jeu compétitif à deux joueurs créé par YouDevice !. Ce jeu propose une collection de 51 mini-jeux auxquels vous pouvez jouer seul ou avec un ami. Il existe des jeux comme le football, les courses, la boxe, le tennis, le pong, les matchs de chars, les cuirassés et bien plus encore. Vous ne croirez pas à quelle vitesse le temps passe lorsque vous jouez à SuperBattle 2. Allez-y et montrez à vos amis que vous êtes le champion !Touches d'action - Touches WASDTouches d'action - Touches fléchéesSuperBattle 2 est créé par YouDevice !. C'est leur premier jeu sur Poki !

