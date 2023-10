Tank Trouble est un jeu de tank en ligne dans lequel vous conduisez dans un labyrinthe et tirez des missiles sur vos ennemis. Tank Trouble vous oppose à des généraux d'armée intelligents sur des champs de bataille labyrinthiques. En mode Solo, vous affronterez Laika, une maîtresse de guerre. Vous pouvez également défier un ou deux amis dans une guerre multijoueur. Des objets spéciaux semblent vous donner un avantage sur vos ennemis, comme des roquettes, des bombes dispersées ou un double canon. Assurez-vous toujours que les missiles ne rebondissent pas sur les murs, tuant ainsi votre propre tank. En mode Solo, vous contrôlez votre tank avec les touches fléchées. Vous tirez avec l'espace. Traversez le labyrinthe pour trouver vos ennemis et tirez depuis un point de sauvegarde avant qu'ils ne pointent leur canon sur vous. En mode multijoueur, le joueur 1 joue avec les touches "WASD" pour conduire et "Q" pour tirer. Le joueur 2 utilise les touches fléchées et l'espace. Le joueur 3 peut jouer avec la souris.Tank Trouble est créé par la société danoise Mads Purup.Jouez à Tank Trouble en ligne gratuitement sur Poki. Poki est le plus grand terrain de jeu en ligne. Chaque mois, plus de 30 millions de joueurs jouent en ligne sur Poki. Vous voulez découvrir d’autres jeux géniaux ? Consultez la page d'accueil de Poki avec nos derniers jeux ou commencez votre découverte sur notre page Jeux populaires. Si vous aimez jouer à Tank Trouble, vous apprécierez également Clash Of Armor ou l'un de ces autres jeux de tank.

Site Web : poki.com

