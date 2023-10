Into The Pit est un jeu d'arcade d'action qui vous plonge dans des combats intenses. Collectez des pièces en battant les ennemis pour passer à l'étape suivante, mais faites attention aux combats de boss ! Esquivez les ennemis et tirez pour terminer chaque étape tout en récupérant des power-ups pour rendre le gameplay explosif et essayez de survivre au défi ! Touches WASD ou fléchées pour déplacer/viser les power-upsJouez sur ordinateur ou sur mobile sur Poki. Si vous êtes intéressé par des jeux similaires à Into the Pit, jetez un œil à nos jeux d'arcade. Profitez de votre navigation ici sur Poki !

