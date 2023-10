Boss Level Shootout est un jeu d'arcade dans lequel vous incarnez un jeune joueur nommé Billy qui se laisse aspirer par sa console rétro - et votre objectif est de battre tous les boss du jeu. Chaque boss a une capacité et une personnalité différentes, vous devez donc étudier leurs mouvements avant de les attaquer. Il y a 10 niveaux différents et 10 défis de boss différents. Après chaque défaite réussie d'un boss, vous pouvez gagner et dépenser des pièces pour améliorer vos compétences et vos armes. Assurez-vous de vous précipiter rapidement pour pouvoir esquiver les attaques ennemies. Avez-vous la force et l'agilité nécessaires pour terminer les 10 niveaux de Boss Level Shootout ? Déplacer - WAD ou touches fléchées Tirer - Z ou KEntrer - Entrée (Retour) Boss Level Shootout a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Doctor Acorn 3, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai et Street Ball Jam. Vous pouvez jouer gratuitement à Boss Level Shootout sur Poki. Boss Level Shootout peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

