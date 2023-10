Fox Adventurer est un jeu de plateforme créé par Mini Duck Games. Aidez M. Fox à collecter toutes les pierres précieuses de la forêt magique ! M. Fox marche toujours dans une direction jusqu'à ce qu'il heurte un mur, et dans ce cas, il se retourne et continue de marcher. Cela étant dit, dirigez-vous vers la forêt et commencez à collectionner ! Sautez pour éviter les fantômes, les pointes et les ennemis tout en passant du jour à la nuit pour débloquer des chemins cachés. Vous pouvez même vous cloner pour atteindre des espaces plus élevés lorsque vous êtes bloqué ! Êtes-vous prêt pour une aventure magique pas comme les autres ? Sauter - VS passer du jour à la nuit - ZClone - Supprimer la copie - XFox Adventurer a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Street Ball Jam, Rabbit Samurai, doctor-acorn, Penalty Superstar et Doctor Teeth

Site Web : poki.com

