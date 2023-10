Rabbit Samurai 2 est un jeu de plateforme dans lequel vous sauvez vos amis lapins piégés dans une forêt mystérieuse. Suivez les traces de carottes et ramassez chacune d'entre elles. Chaque fois que vous voyez un lapin en cage, atteignez-le et libérez-le en traversant divers obstacles tels que des labyrinthes, des troncs d'arbres, des ressorts et des plateformes gonflables. Utilisez votre grappin et vos réflexes rapides pour vous lancer en utilisant vos compétences de ninja. Le deuxième opus est bien plus dangereux et gratifiant que le premier Rabbit Samurai ! Combien de carottes pouvez-vous collecter dans Rabbit Samurai 2 ? Utilisez le grappin - Cliquez avec le bouton gauche de la souris ou appuyez longuement sur le doigt. Rabbit Samurai 2 a été créé par Mini Duck Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : doctor-acorn-winter, Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai et Street Ball Jam. Vous pouvez jouer à Rabbit Samurai 2 gratuitement sur Poki. Rabbit Samurai 2 est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rabbit Samurai 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.