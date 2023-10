Funny Throat Surgery 2 est un jeu de simulation créé par Go Panda Games. Avez-vous toujours voulu être médecin ? Alors vous allez adorer ce jeu. Aidez ce pauvre petit enfant qui souffre de problèmes de dents et de gorge. Commencez le processus en traitant ses dents. Elle a beaucoup d'infections et de tartre à éliminer. Aidez-la à se débarrasser de la douleur dans ses dents en utilisant les outils un par un selon les flèches d'instructions. Après avoir fini avec les dents, passez à la gorge. Avant tout, éliminez toutes les bactéries à l’origine de l’infection. Ses amygdales sont dans un état horrible et devraient être retirées ! Pouvez-vous la guérir pour qu'elle puisse retourner à l'école et revoir ses amis ? Cliquez ou appuyez sur un outil pour le récupérer. Utilisez l'outil sur votre patient en cliquant sur votre patient ou en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris ou votre doigt autour de la zone souhaitée. Funny Throat Surgery 2 est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, funny-rescue-zookeeper, funny-pet-rescue et Hipster vs Rockers.

