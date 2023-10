Funny Travelling Airport est un jeu de simulation créé par Go Panda Games. Avez-vous rêvé d'être un officier dont le travail consiste à gérer les passagers dans un aéroport ? Alors ce jeu est fait pour vous ! Découvrez et apprenez les bases du voyage en avion tout en guidant les passagers de l'enregistrement au décollage. Dirigez les voyageurs vers leurs lignes respectives, gérez le kiosque pour enregistrer leurs bagages, imprimez leurs billets et bien plus encore ! Partagez ce jeu avec vos amis pour maximiser le plaisir ! Bon voyage ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le récupérer et l'utiliser. Funny Traveling Airport est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, funny-rescue-zookeeper, funny-pet-rescue et Hipster vs Rockers.

Site Web : poki.com

