Funny Puppy Dressup est un jeu de simulation dans lequel vous habillez de jolis chiots avec diverses tenues et accessoires. De nombreux objets élégants sont disponibles dans ce jeu ! Choisissez parmi des chaussures, des bottes, des chapeaux, des vêtements, des pantalons et même des cheveux super cool. Vous n'aimez pas les vêtements que vous voyez ? Aucun problème. Débloquez des tenues de chiots encore plus adorables en jouant à des mini-jeux intéressants ! N'oubliez pas de partager Funny Puppy Dressup avec vos amis ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le ramasser et l'utiliser. Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Espace Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - SpaceFunny Puppy Dressup est créé par Go Panda Games , un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Leçon, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery et Hipster vs Rockers.

Site Web : poki.com

