Funny Food Duel est un jeu de simulation dans lequel vous aidez deux animaux à faire semblant d'un faux combat de nourriture. Contrôlez l'un des deux compagnons animaux et assurez-vous qu'il reçoive l'assiette avec la nourriture saine. Évitez les aliments surgelés ou pourris car ils vous feront perdre un point, et manger des plats sains vous en fera gagner un. Le premier joueur à atteindre 8 remporte la partie ! Continuez à gagner des duels pour débloquer de nouveaux personnages mignons avec lesquels vous pourrez jouer au fur et à mesure. N'oubliez pas de partager Funny Food Duel avec vos amis !Eat - AEat - Flèche gaucheFunny Food Duel est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Daycare, Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery et Hipster vs RockersFunny. Food Duel est gratuit sur Poki.Funny Food Duel est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

