Funny Puppy Emergency est un jeu de simulation dans lequel vous sauvez et soignez des petits chiens en détresse. Courez et aidez divers chiots blessés en prenant soin de leurs besoins, comme enlever les échardes, redresser la queue, guérir les bosses, appliquer des médicaments, etc. Si les chiots ont mal pendant l'intervention, n'oubliez pas de vous arrêter et de les caresser pour leur faire savoir qu'ils vont bien ! Êtes-vous prêt à transformer ces chiens tristes en chiens heureux avec des queues qui remuent ? Cliquez ou appuyez sur un médicament ou un équipement médical pour l'utiliser. Lorsque le jeu affiche des formes de flèches, suivez la même forme avec votre curseur ou votre doigt pour la répéter. Funny Puppy Emergency est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery et Hipster vs RockersVous pouvez jouer gratuitement à Funny Puppy Emergency sur Poki.Funny Puppy Emergency peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

