Yummy Taco est un jeu de simulation dans lequel vous préparez de délicieux plats. Envie d'un peu de mexicain ? Si vous êtes intéressé par les burritos, les tacos, les quesadillas et plus encore, vous jouez au bon jeu ! Dirigez-vous vers la cuisine et commencez à préparer les tortillas. Vous utiliserez de la farine, de l'huile, du bicarbonate de soude, du sel et de l'eau. Ensuite, vous pétrirez la pâte et réaliserez de belles formes rondes. Après avoir réchauffé la tortilla, vous êtes censé faire griller les protéines, ajouter quelques légumes et un peu d'assaisonnement. Suivez les instructions du jeu pour préparer les ingrédients de la bonne manière afin que vos invités passent la meilleure nuit de leur vie. Êtes-vous prêt pour un dîner épicé ce soir ? N'oubliez pas de partager Yummy Taco avec vos amis et voyez quel type de repas ils servent ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le récupérer, utilisez-le. Lorsque le jeu affiche des formes de flèches, suivez la même forme avec votre curseur ou votre doigt pour la répéter. Yummy Taco est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery , et Hipster vs RockersVous pouvez jouer à Yummy Taco gratuitement sur Poki. Yummy Taco peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

