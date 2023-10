TicToc KPop Fashion est un jeu de simulation dans lequel vous aidez un de vos amis à devenir une star sur une célèbre plateforme de médias sociaux. Aide-la à préparer des posts inoubliables en choisissant le bon maquillage et les bons vêtements. Le jeu vous montrera brièvement quels types de maquillage et d'accessoires vous devez choisir, mais cela disparaîtra rapidement. Soit vous les mémorisez bien, soit vous cliquez sur le bouton indice pour les faire réapparaître. Choisissez toutes les bonnes tenues et accessoires pour lui donner un look suffisamment élégant pour recueillir des likes et des republications ! Vous pouvez acheter de nouveaux articles en obtenant de nombreux likes après avoir publié la photo. Avez-vous ce qu'il faut pour être un styliste renommé ? Montrez à tous que vous avez le talent pour cela ! Cliquez ou appuyez sur une tenue ou un accessoire pour l'enfiler. Vous devez choisir les éléments qui vous ont été présentés plus tôt dans le jeu. Si vous ne vous souvenez pas lesquels sont corrects, n'hésitez pas à obtenir un indice. TicToc KPop Fashion est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery et Hipster vs RockersVous pouvez jouer à TicToc KPop Fashion gratuitement sur Poki. TicToc KPop Fashion peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

