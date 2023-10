Funny Kitty Dressup est un jeu de simulation dans lequel vous habillez un chat anthropomorphe avec diverses tenues et accessoires. De nombreux objets élégants sont disponibles dans ce jeu ! Choisissez parmi toutes sortes de styles et de couleurs de chaussures, bottes, chapeaux, vêtements, pantalons et même des cheveux super cool. Vous n'aimez pas les vêtements que vous voyez ? Aucun problème. Débloquez des tenues de chiots encore plus adorables en jouant à des mini-jeux intéressants ! N'oubliez pas de partager Funny Kitty Dressup avec vos amis où les capacités des pattes sont infinies ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le ramasser et l'utiliser. Déplacer - WASD ou touches fléchées Tirer - Espace Interagir - Appuyez ou sur le bouton gauche de la souris Funny Kitty Dressup est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, funny-rescue-zookeeper, funny -pet-rescue et Hipster vs RockersVous pouvez jouer à Funny Kitty Dressup gratuitement sur Poki.Funny Kitty Dressup peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

