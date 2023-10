Funny Daycare est un jeu de simulation dans lequel vous prenez soin de bébés animaux mignons dans votre garderie pour animaux de compagnie. Vous êtes en charge de tout : Nourrir les animaux, les soigner, jouer avec eux, les nettoyer ainsi que leurs jouets, etc. Choisissez le panda, l'éléphant, le singe ou le cochon dans l'ordre de votre choix. , et répondons à leurs besoins. Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur soignant de la ville ? Allez-y et prouvez à quel point vous aimez les animaux en vous assurant qu'ils sont bien nourris et propres ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le ramasser et l'utiliser. Funny Daycare est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya. , Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Puppy Dressup, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lessons, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery et Hipster vs Rockers.

Site Web : poki.com

